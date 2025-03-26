В возрасте 68 лет умер кинорежиссер Андрей Ермаш

По данным агентства, Андрей Ермаш умер в возрасте 68 лет.

Как стало известно «МК», Андрей Филиппович находился у себя в квартире, расположенной в Гранатном переулке. Режиссеру стало плохо внезапно. Его сестра вызвала бригаду скорой помощи. Медики приняли необходимые меры для стабилизации состояния, но они не помогли. По данным издания, кинорежиссер умер во вторник, 25 марта.

Андрей Ермаш — сын председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша. Квартира, в которой он умер, передалась ему по наследству от знаменитого отца. В свое время дом построили специально по поручению Брежнева. Квартиры выдавали для представителей советской элиты, сообщил телеграм-канал «МК: срочные новости». Андрей Ермаш продолжил творческую династию и прославился многим работами.

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