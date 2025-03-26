Умер фотограф-художник «Мосфильма» Анатолий Гришин

Ушел из жизни известный художник-фотограф Анатолий Гришин, работавший в киноконцерне «Мосфильм» более 45 лет. Об этом на сайте сообщил Союз кинематографистов России.

Отмечается, что художник скончался в прошлую среду, 19 марта. Ему было 73 года. Причины смерти не раскрываются.

Гришин родился 10 апреля 1951 года. Он обучался на фотожурналиста в институте журналистского мастерства. С момента начала своей карьеры в 1968 году Гришин оставил значимый след в киноиндустрии.

Художник принял участие в создании 63 кинокартин, среди которых такие культовые фильмы, как «Ленин в Париже», «Чокнутые», «Кино про кино», «Звезда надежды», «Убить дракона» и «Дом дураков».

Гришин также восемь лет возглавлял творческое бюро художников-фотографов на «Мосфильме», а в годы перестройки в СССР (1985-1991) занимал пост директора фотостудии.

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