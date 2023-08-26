В ВСУ заявили, что в системе медицинского обеспечения множество проблем

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Командующий Медицинскими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Татьяна Остащенко в эфире украинского телеканала рассказала, что ежедневно медицинская система сталкивается с рядом проблем, пишет агентство ТАСС. Трудности начались с первых дней проведения СВО.

Спикер Татьяна Остащенко отметила, что медицинская отрасль Украины не была готова к началу СВО. В мирное время специалистам не приходилось сталкиваться со многими травмами, которые люди получают во время ведения боевых действий. Медикам сложно справляться с таким большим потоком пациентов. Ежедневно появляются новые проблемы, которые требуют срочного решения.

«Система военно-врачебных комиссий действительно не была рассчитана на такое количество лиц, которые должны пройти комиссию», - отметила командующий Медицинскими силами Вооруженных сил Украины Татьяна Остащенко

Также Татьяна Остащенко рассказала, что украинская законодательная база также не предусматривала специфику работы медицинской сферы в период СВО.

Украинский военный медик Дмитрий Миалковский рассказал иностранному изданию о том, с какими травмами он сталкивается у военных ВСУ. Много людей остается без конечностей. Хирург-ортопед Самир Аттар назвал травмы бойцов «месивом». Он отметил, что чаще всего кости перемолоты так, что восстановить их уже невозможно. Много травм военные ВСУ получают при попытках прохождения минных полей.

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