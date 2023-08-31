В ВЦИОМ поделились результатами опроса о заинтересованности россиян историями своих семей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о том, уважают ли современные россияне истории своих семей.

Россияне интересуются историями своих семей. 92% респондентов заявили, что им интересно, кем являлись их предки, как развивались события в семье. Аналогичный опрос в центре проводили в 2018 году. Тогда результаты были примерно такие же. Своими родословными корнями интересовалось 93%.

Несмотря на заинтересованность в семейной истории, 44% респондентов целенаправленно не узнают ничего о своих предках. 48% участников опроса, напротив, интересуются такой информацией.

56% участников отметили, что принимали участие в различных патриотических акциях, которые ориентированы на почитание памяти умерших предков.

У 35% опрашиваемых россиян есть генеалогическое древо. У 48% респондентов существуют семейные реликвии. Одновременно древо и реликвии есть у 22%. Ранее зампред Татьяна Буцкая рассказала, что в школах появится новый предмет – семьеведение. Зампред уверена, что в качестве домашних заданий детям будет интересно привлекать родителей, чтобы составлять генеалогическое древо или собирать архивные фото.