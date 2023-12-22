В выходной и без смеха: Стало известно, как лучше сообщить ребенку о беременности

Детский и семейный психотерапевт Института гармоничного развития и адаптации Александр Шадура рассказал корреспонденту агентства «РИА Новости» , как сообщить ребенку о скором появлении братика или сестрички.

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Эксперт обратил внимание на то, что у каждого ребенка свой характер и мировоззрение. Родители должны быть готовыми к неожиданной реакции, например, плачу или даже истерике. Это нормально, ведь новость о пополнении может стать шоком.

Лучше сообщить об изменениях в начале выходного дня, чтобы потом было время для совместного пребывания с ребенком.

«А не просто: сказали - и пошли дальше по делам.», - отметил РИА Новости детский и семейный психотерапевт Института гармоничного развития и адаптации Александр Шадура

То, что реакция может быть своеобразной, буквально недавно убедились многие пользователи социальных сетей. Видео, где девочка Ева начала плакать после известия о появлении в будущем сестры, стало вирусным. Мама в ответ рассмеялась. Психолог Александр Шадура предупреждает, что такой реакции быть не должно.

«Меня, скорее, удивило, что мама начала смеяться в ответ на такую реакцию ребенка. Вот это нельзя допускать, потому что это серьезная информация, ребенку нужно пережить этот шок», - отметил эксперт

Пользователи социальных сетей осудили маму. В семье, кроме Евы, есть ребенок. Люди предположили, что девочку принуждают следить за младшим.

«Мы не рожаем и не скидываем детей на старшего ребенка, Ева никогда не оставалась одна с трехлетней сестрой, только по ее собственному желанию.», - рассказала мама Евы

Фото: [ Pxhere.com ]

Позже девочка с мамой записали новое видео. Ева рассказала, что сначала не так поняла, что ей сказали. Она с нетерпением ждем сестру и рада грядущим изменениям.

Ранее сообщали, что новорожденный из Свердловской области, которого мама родила и спрятала от всех в сугробе, находится в реанимации. Муж, как и остальные родственники, утверждают, что не подозревали о беременности.