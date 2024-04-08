В XI Югорском лыжном марафоне участвовали спортсмены из 39 регионов РФ и солист «Иванушек International»

В Ханты-Мансийске 6 и 7 апреля проходил XI Югорский лыжный марафон, участие в котором приняли россияне из всех регионов РФ и других стран, сообщает tagilcity.ru . Общее количество участников составило более 3,5 тысяч.

В гонке принял участие солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, который в качестве приглашенного гостя исполнил гимн Югорского лыжного марафона.

В соревнованиях участвовали взрослые и дети. Некоторые участники удивляли своими необычными нарядами. Так, в национальных костюмах в конкурах участвовали коренные народы регионов. Мероприятие было открыто не только для профессиональных спортсменов, но и любителей. Собрались не только россияне, но и жители Монголии, Эстонии и Китая, Беларуси и Эфиопии, ЮАР и Хорватии. Старт проходил в четыре этапа из-за большого количества участников.

«Трасса, где проводится марафон, расположена в пойме протоки Горная — приток Иртыша — и не имеет подъемов и спусков. Ровная, подготовленная профессиональной техникой бесконечная белоснежная гладь», — отмечает корреспондент tagilcity.ru.

Участие в спортивном мероприятии принимали и москвичи.

«Когда бежишь 50 км, нужно понимать, что это два круга по 25. Что же сделал я? Я перепутал финиш с заходом на второй круг и потерял немало времени, возвращаясь назад. Это не к организаторам вопрос, а ко мне: я был сильно увлечен. В целом по результату доволен», — рассказал участник из Москвы.

Марафон проходит каждый год, начиная с 2013 года. Многие участники приезжают в Ханты-Мансийск ежегодно. Корреспондент отметила, что ей понадобилось около 12 часов, чтобы прибыть на место проведения спортивного мероприятия. Бронировать жилье стоило примерно за два месяца до старта.

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