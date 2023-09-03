В Запорожской области под обстрел попала участковая избирательная комиссия

Участковая избирательная комиссия в Запорожской области, которая располагалась в селе в трех километрах от зоны боевых действий, попала под обстрел со стороны ВСУ, сообщает агентство ТАСС.

Об обстреле рассказала председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. Она отметила, что члены комиссии не растерялись и не закрыли избирательный участок, что позволило гражданам проголосовать.

«Члены участковых избирательных комиссий продолжили работу и благодаря их мужеству избиратели проголосовали», - сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко

Ранее сообщалось, что жители Московской области, которые работают в ДНР, смогли проголосовать на территории республики. Отмечается, что в ДНР находится много военнослужащих из Московской области, также большое количество строителей помогают в воссоздании региона.