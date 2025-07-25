В земле образовался провал: жителям Перми более 10 часов не подавали воду

В Перми жители одного из микрорайонов сообщили, что более 10 часов не получали воду, сообщил properm.ru.

По информации издания, о проблеме сообщили СМИ. По их данным, в земле образовался провал. В полость затекла вода. Инцидент произошел вечером четверга, 24 июля. Properm.ru попросил прокомментировать информацию сотрудников компании «Новогор-Прикамье».

В компании рассказали, что окружной грунт на участке по улице Волгодонская размылся из-за образовавшейся протечки. По указанному адресу проходит водопровод. Специалисты прибыли на место происшествия в 19:00. Сотрудникам пришлось перекрывать воду в квартиры горожан на время выполнения ремонтных работ.

По данным компании, ремонтники не покидали место прорыва даже ночью. Водоснабжение было восстановлено в 4 часа утра. В пятницу, 25 июля, специалисты продолжат работы — раскопанный участок будет благоустроен.

Ранее ставропольчанка привела в пример реакцию властей Подмосковья на решение проблемы с отсутствием воды в селе.