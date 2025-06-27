В жилом доме Кузбасса из-за прорыва трубы канализация стекала в подвал

В жилом доме Кузбасса канализация стекала в подвал, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную госжилинспекцию.

В госжилинспекции проинформировали, что в подвале жилого дома в непригодность пришли трубы. По одной стекали канализационные стоки, по другой — горячая вода. В итоге в помещении образовалась сырость. Стоки из туалетов и раковин стали причиной неприятного запаха. Из-за постоянной сырости пол в подвале не успевал просохнуть. Жильцы дома обратились в Государственную жилищную инспекцию.

По информации ведомства, по указанному адресу в Прокопьевске прибыли сотрудники инспекции. Они проверили состояние подвала и составили акт. Инспекторы установили, что ответственность за неполадки несет управляющая компания, которой назначили выплатить штраф. Компании выдали предписание на устранение нарушений.

«Инспекторы зафиксировали протечки на трубопроводах горячего водоснабжения и канализации, из-за которых в подвале был постоянно влажный пол», — указано в сообщении госжилинспекции Кузбасса.

По информации издания, трубы уже заменили. В госжилинспекции предоставили фото до и после проведения ремонтных работ.

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