Юрист Толмачев раскритиковал идею наказания за фальсификацию собраний собственников в МКД

Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил ввести уголовную ответственность за фальсификацию решений общих собраний собственников в МКД. Инициатива предполагает дополнение Уголовного кодекса новой статьей. По словам эксперта в сфере ЖКХ Александра Толмачева, сейчас за подделку протоколов грозит лишь штраф, что неэффективно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что управляющие компании (УК), зарабатывающие на доме десятки миллионов, воспринимают штраф в миллион рублей как незначительные издержки и продолжают фальсификации. Главная проблема — отсутствие реальной ответственности для руководителей и неясность, кого именно будут привлекать по новой статье.

По мнению юриста, вместо директоров УК, отдающих приказы, под удар могут попасть рядовые исполнители, что не решит системную проблему. Введение уголовной статьи без механизмов привлечения виновных руководящих лиц может оказаться формальностью.

Он подчеркнул, что борьба с фальсификациями требует не новых уголовных статей, а коренной реформы «антинародного» Жилищного кодекса РФ. Без изменения самих основ регулирования ЖКХ и создания работающих механизмов наказания виновных руководителей УК, уголовная ответственность будет малоэффективной и несправедливой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье две тысячи многоквартирных домов перешли на электронное голосование собственников.