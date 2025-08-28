В зоне риска школьники: юрист рассказал о новых мошеннических схемах

Юрист Дмитрий Никитин в беседе с REGIONS рассказал , что перед началом нового учебного года мошенники связываются с учениками и родителями с целью получения персональных данных.

Юрист предупредил, что мошенники манипулируют россиянами. Они звонят и требуют срочно предоставить информацию. Граждане не успевают проанализировать ситуацию, чем и пользуются аферисты. Злоумышленники придумывают разные поводы для звонка. Например, сообщают о сбое в школьной системе или необходимости срочно обновить доступ. Нередко представляются классными руководителями, администраторами электронного журнала или представителями техподдержки. Для правдоподобности используют подмену номера.

По словам эксперта, аферисты требуют назвать код из смс, логин, пароль или предлагают перейти по ссылке. Иногда мошенники предупреждают, что все оценки удалятся из базы, если ученик или его родитель быстро не продиктуют код. В случае выполнения требований они получают доступ к персональной информации, банковским реквизитам.

Юрист Никитин призвал родителей провести беседу с детьми. Они должны знать, что любая просьба сообщить пароль или код подтверждения — это мошенническая схема. Проявить бдительность стоит, если начинается давление или любые другие манипуляции. В таком случае ребенок должен немедленно прекратить разговор и проинформировать об инциденте взрослых.

«Можно также установить правило: любые изменения в журнале/доступе проверяются только через официальный сайт школы или приложение, указанное школой. И пусть аферист сам разбирается дальше, когда поймет, что жертва не дает обратную связь», — добавил юрист.

Ранее сообщалось, что мошенники используют ГОСТ на школьную форму для обмана россиян.