В зоне СВО начали использовать подогреватель еды, незаметный для тепловизоров ВСУ

В управлении продовольствия регулярно работают над совершенствованием организации питания военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, сообщил sovainfo.ru.

Редакция sovainfo.ru направила в Министерство обороны РФ запрос с целью узнать, чем кормят участников спецоперации. В ведомстве ответили, что представители управления продовольствия ищут способы, как улучшить питание и качество услуг. Например, недавно начали использовать новый подогреватель, который остается незаметным для тепловизоров противника.

По данным ведомства, было реализовано еще одно нововведение — в наборы кладут беспламенный химический разогреватель. Это смесь, которая хранится в пакете. Военнослужащему достаточно положить еду в пакет, добавить 100 граммов воды и загерметизировать при помощи клейкого слоя. Таким образом блюдо разогреется.

«Это удобно, становится разогрев малозаметным, в том числе для тепловизоров. Быстро, не надо ничего жечь», — сообщил начальник отдела развития продовольственной службы департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Александр Демидов.

Александр Демидов рассказал, что военнослужащим начали по-новому упаковывать еду. Цель — доставлять продукты питания при помощи квадрокоптеров без нарушения целостности упаковки. Кроме того, в зоне СВО открыты временные хлебокомбинаты.

В ведомстве также отметили, что в стандартный состав сухпайков входит: бакалея, кондитерские изделия, напитки, соусы и джемы, мясосодержащие продукты, овощные и мясные консервы, свежие фрукты.

Ранее стала известна сумма ущерба Минобороны по делу о некачественных сухпайках.