В зоне СВО появились новые дроны «Депеша»

Согласно данным канала, дроны «Депеши» могут выполнять различные задачи благодаря возможности монтировать на машине необходимое оборудование. В частности, техника может обеспечить доставку груза до 200 кг. Опция позволит военнослужащим РФ безопасно передавать в зону боевых действий топливо, провизию или специализированное оборудование. Также дроны позволят оперативно эвакуировать раненых.

По данным канала, машина оснащена специальными модулями. Техника передвигается на колесном шасси. Управлять ею можно в дистанционном формате на самых опасных направлениях. Максимальная скорость платформы – 30 км/ч. Машина технически способна передвигаться на большие расстояния. Она оснащена независимой подвеской.

«Сегодня мы создаем программно-аппаратные решения, которые могут превратить в робота, по сути, любую боевую машину, в том числе танк, БМП, самоходное орудие. Такой подход позволяет применять технику на самых опасных направлениях без риска для наших бойцов», – рассказал член Бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

По данным спикера, разработка, сборка и обслуживание компактного и многоцелевого комплекса не требует большого вложения денег.

Ранее сообщалось, что республика Тува и «Ростех» закрепили новое соглашение в ряде сфер.