Республика Тува и «Ростех» закрепили новое соглашение в ряде сфер

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и глава республики Тува Владислав Ховалыг закрепили подписями документы о сотрудничестве. Об этом сообщает RuNews24.ru .

Компания и российский регион займутся реализацией общих инвестиционных проектов, внедрением современных и инновационных достижений компании. Это, как полагают, положительно скажется на развитии инфраструктуры региона. В планах продолжать улучшать все, что связано с медициной, экологией, добычей ископаемых, цифровизацией, системами «умного города», здравоохранения и многого другого. В Туве медучреждения смогут использовать новейшие изобретения и возможности, которые даст компания-партнер.

«И крупная диверсифицированная корпорация «Ростех» с высокими технологиями и предприятиями двойного назначения — безусловно прекрасный партнер для социально-экономического развития региона. Особенно такого прекрасного края как Республика Тыва с большим потенциалом, но отдаленного от развитых в настоящее время центров промышленного развития и логистики», — отметил проектный руководитель Владислав Цветков.

Также отметили, что крупнейшая российская компания «Ростех» стала одним из главных игроков на поле российской цифровой трансформации, что безусловно положительно отразиться на развитии разных сфер Тувы.

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