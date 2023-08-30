В зоне СВО успешно завершили испытания нового комплекса обнаружения подвижных целей

Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал агентству ТАСС, что в зоне СВО, в частности на территории Запорожской области и ДНР, успешно провели испытания нового комплекса обнаружения подвижных целей.

Боевая апробация успешно завершена. Цель системы – на расстоянии до 35 километров выявлять любые летательные аппараты: самолеты, орудие или беспилотники. Военные РФ получают данные о приближении вражеского объекта и передают их коллегам для дальнейшего поражения цели.

«Таким образом можно мгновенно увидеть любой дрон, самолет, артиллерийское орудие, дать нашей артиллерии целеуказание и уничтожить цель», - рассказал ТАСС руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин

В новый комплекс интегрировано оптическое наблюдение. Система оснащена автоматизированным управлением разведкой. Апробация проходила на линии боевого столкновения. Есть несколько замечаний от военных. Специалисты рассмотрят их и усовершенствуют модель. В течение недели предполагается, что новый комплекс будет отправлен в зону СВО для выполнения боевых задач. Сначала будет доставлено несколько образцов.

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