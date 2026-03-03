Вакансий +106%, откликов +118%: рынок труда в агросекторе переживает рекордный рост

В сельских районах Свердловской области зафиксирован значительный рост активности на рынке труда, сообщил tagilcity.ru. В селах региона за год вдвое выросло число вакансий в агросфере с заработной платой до 200 тыс. руб.

По данным издания, число предложений о работе в агропромышленном секторе увеличилось более чем вдвое по сравнению с показателями 2024 года — прирост составил 106%. При этом интерес со стороны самих работников также заметно вырос: количество откликов и резюме увеличилось на 118%. Средний уровень оплаты труда в отрасли достиг более 60 тыс. руб. в месяц. Это на 10% превышает прошлогодние показатели.

«Агропромышленный комплекс региона и страны по-прежнему нуждается в кадрах различной специализации. В Свердловской области, которая лидирует по производству картофеля, молока, яиц, мяса и птицы, спрос на квалифицированных кандидатов с профильным образованием остается особенно высоким», — поясняет эксперт.

TagilCity.ru проанализировал предложенные заработные платы. Тракторист-механизатор может рассчитывать на 100 тыс. руб. (в летний сезон), агроном — 200 тыс. руб. (с учетом премиальных выплат), сотрудник телятницы на агропредприятии — до 60 тыс. руб., овощевода — до 65 тыс. руб.

«Я пришла без опыта — всему научили за пару месяцев. Работа не легкая, но стабильная. Плюс возят на служебном транспорте, не нужно думать, как добраться. Многие удивляются, что в теплице можно получать 60 тыс. руб., но сейчас это реальность», — рассказывает в беседе с TagilCity.ru Елена, овощевод тепличного хозяйства.

Как отмечает региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина, на снижение кадрового голода в сельской местности работают сразу несколько инструментов. Среди них — развитие программ обучения непосредственно на предприятиях, внедрение различных проектов, модернизация сельской инфраструктуры и меры поддержки молодых специалистов, такие как «Земский доктор» и «Земский учитель». Однако, по словам эксперта, потребность в кадрах, владеющих современными агротехнологиями, сохранится и в дальнейшем.

