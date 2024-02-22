Варят варенье и плетут сети: жители Приморья готовятся к 23 февраля

Спикер отметила, что поздравить военных СВО решили жители Приморского края разных возрастов. Дети сами делают открытки, в которых пишут теплые пожелания и рисуют красивые рисунки. Координатор «Женского движения» рассказала об одной открытке, которая запомнилась ей больше всего.

«Запечатанные в конверты письма мы не открываем перед отправкой, а вот открытые рисунки смотрим — о чем там пишут дети. И вот одна из открыток меня тронула до глубины души. Я не знаю, кто это писал, мальчик или девочка, но строчка оттуда просто запала в душу — „Зачем нам Шварценеггер, когда у нас есть свой герой — это ты, солдат!“ Я уверена, что такие поздравления, послания с малой родины тронут души бойцов, им станет теплее», — отметила в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» лидер общественного движения «Матери России», координатор «Женского движения» Единой России Татьяна Заболотная.

В одной из посылок была найдена банка варенья. Спикер уверена, что ее передала какая-то местная жительница, возможно, пожилая, которая сначала вырастила на своем огороде фрукты, потом сварила варенье и тщательно упаковала банку.

«Столько тепла в этой посылке было. Такие люди достойны уважения. Я потом нашла, как правильно это упаковать, и отправила», — поделилась Татьяна Владимировна.

Жители Приморского края понимают, что передавать посылки военным СВО важно не только в преддверии праздника. На территории региона расположены штабы, в которых волонтеры плетут маскировочные сети. Сначала делали небольших размеров, теперь плетут такие, чтобы ими можно было укрывать самолеты. Работа сложная, но важная, ведь так можно сохранить человеческие жизни.

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