Поляки загородили проезд фурам с военной техникой для ВСУ

Волонтеры жалуются, что грузовой транспорт застрял на границе Польши. В страну не пускают фуры, которые перевозят военную технику для Украины через страну.

Волонтер Назар Смык сообщил о происходящем в социальных сетях. По его словам, его фуры стоят уже три дня в попытках проехать в Польшу. Транспорт застрял буквально на границе, где бастуют польские фермеры. Они продолжают активную акцию протеста и не пускают никакие грузовики. На выезде из Украины аналогичная история, но уже с торговыми фурами, которые перевозят зерно.

По словам Смыка, застрявшие фуры предназначены для артиллеристов, которые не могут дождаться важного товара и боеприпасов.

Ранее фуры уже застревали на КПП «Медыка-Шегини». В блокаде принимали участие более ста человек, которые также не пускали в Польшу украинские грузовики. Причем такие блокировки устраивают и другие соседи Украины.