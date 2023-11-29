«Вас, бедного, прессуют»: Украинский депутат обвинила Залужного в неудачах ВСУ в зоне СВО

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая опубликовала пост в социальной сети с обращением к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, в котором она обвинила его в попытке поднять рейтинг путем написания статей для Economist и просит ответить на ряд вопросов. В частности, почему неопытные украинские военные вынуждены идти в штурм.

Депутат Марьяна Безуглая попросила главнокомандующего ВСУ не писать провокационные материалы в иностранных изданиях, а ответить на вопросы граждан Украины, сообщает агентство «РИА Новости». Например, почему неопытные бойцы оказываются на первой линии обороны, а специализированные бригады не могут дождаться техники и боеприпасов.

«Это все Зеленский? Это вас, бедного, прессуют? Стоит ли это еще одной статьи в Economist? Меня волнуют не ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если вас волнуют рейтинги, то наши военные шансы уменьшаются с каждым днем.», написала депутат украинского парламента Марьяна Безуглая

Материал в Economist доказывает, что Валерий Залужный не достоин носить звание генерала, считает спикер. Все проблемы необходимо решать на национальном уровне. Единственное, на что рассчитывал главнокомандующий, - это поднять собственный рейтинг. Таким мнением поделилась депутат Безуглая.

Украинский политик ранее уже не раз критиковала Залужного. Она обвиняет его в неудачном контрнаступлении и отсутствии плана военных действий на 2024 год. По ее мнению, генералитет ВСУ во главе с Валерием Залужным должны понести наказание за допущенные ошибки.

Недавно издание Economist опубликовало материал, автор которого рассуждает о масштабе конфликта главнокомандующего Валерия Залужного и украинского президента Владимира Зеленского.