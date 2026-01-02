«Захват движения» и рекордные сборы: новая экранизация «Буратино» стала главным хитом новогоднего проката

Фильм-фэнтези «Буратино» (6+) продолжает демонстрировать впечатляющие результаты в кинопрокате. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, общая сумма сборов картины уже на второй день демонстрации превысила отметку в 500 млрд руб., сообщило РИА Новости.

Лента режиссера Игоря Волошина стартовала в кинотеатрах страны 1 января. Предварительные продажи билетов принесли почти 184 млн руб., а в день премьеры фильм заработал свыше 226 млн. По предварительным оценкам, число зрителей, увидевших «Буратино», уже приблизилось к миллиону человек.

Главную роль — деревянного мальчика — исполнила юная актриса Виталия Корниенко. Для создания ее персонажа на экране была применена технология motion capture («захват движения»). В фильме также занята звездная актерская команда: папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн. Роли Пьеро и Арлекина достались Степану Белозерову и Рузилю Минекаеву соответственно.

Дуэт хитрой лисы Алисы и кота Базилио воплотили Виктория Исакова и Александр Петров. Мудрую Тортиллу сыграла народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, а образ злодея Карабаса-Барабаса создал один из продюсеров проекта Федор Бондарчук.

