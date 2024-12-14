СМИ: Турция собралась сбивать самолеты ЦАХАЛ над Сирией

Турецкие власти намерены действовать максимально жестко в отношении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), если те продолжат наносить авиаудары по территории суверенного государства Сирия. Об этом передает «Голос Турции» со ссылкой на источники в военном руководстве республики.

Подчеркивается, что Анкара намерена пойти настолько далеко в своих угрозах, что ВВС Турции будут сбивать самолеты ЦАХАЛ, находящиеся в сирийском воздушном пространстве.

«Наши ведомства заранее дали Израилю понять, что ни при каких обстоятельствах не потерпят поддержки террористов PKK/YPG, входящих в состав SDF, со стороны израильских ВВС или других сил. В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их», — цитирует высокопоставленных чиновников Анкары портал «Голос Турции».

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город иобъявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское.

Немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

В итоге в воскресенье, 8 декабря, выяснилось, что вечером Асад прибыл в Москву. Руководство России предоставило политику и его семье политическое убежище по гуманитарным соображениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин лично принимал решение о необходимости предоставления экс-президенту и его семье убежища в РФ. Встреча Путина с Асадом не внесена в ближайший официальный график президента РФ. Российские представители ищут способы для связи с сирийской стороной с целью обсуждения дальнейшей судьбы военных баз.

Ранее СМИ сообщили о новом приказе сирийской оппозиции для бойцов.