Мошенники купили жертве из Белоруссии авиабилет до Москвы, чтобы украсть у него 18 млн руб.

Хитрую схему разводки применили телефонные мошенники к жителю Белоруссии. Они даже купили ему авиабилет до Москвы, чтобы он смог отдать деньги. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

44-летнему Алексею позвонили в Белоруссию и сообщили, что на его имя якобы взята кредитка в банке. Тот не поддался сразу, после чего звонки стали следовать один за другим. Его даже стали пугать некими заявлениями от пострадавших.

«Далее по классике: звонки от белорусского КГБ, а также российских СК и ФСБ. Мужчине приказали собрать все деньги и срочно задекларировать их в банке в России», — указал микроблог.

После этого мошенники приобрели своей жертве билет на самолет до Москвы. Мужчина прилетел в российскую столицу и отдал преступникам 18 млн руб. После этого он направился назад в аэропорт, где его должен был ждать билет домой. Только когда билета не обнаружилось, Алексей понял, что его обманули. Он немедленно обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что известная певица Мари Краймбрери стала жертвой мошенников, потеряв около миллиона рублей. Артистка приобрела дорогостоящую кухонную мебель для своей новой квартиры, однако так и не получила заказ. Она внесла предоплату банковским переводом, а остальную сумму передала наличными через несколько дней, получив расписку. Кухонный гарнитур так и не был получен.