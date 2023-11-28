«Вдвойне виноват»: Глава района в ХМАО признался, что управлял авто в нетрезвом виде

В поселке Березово произошло ДТП. Автомобиль съехал в кювет, а водитель отказывался выходить из авто. Жители предполагали, что за рулем находился глава Березовского района Павел Артеев и оказались правы. Во вторник, 28 ноября, чиновник признался, что был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает muksun.fm .

Депутат Павел Артеев проинформировал, что его, действительно, остановили сотрудники ГИБДД. Он управлял автомобилем в нетрезвом виде, о чем очень сожалеет. Готов нести ответственность согласно закону РФ.

«Вдвойне виноват перед вами, что, являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения», - написал в интернет-мессенджере глава Березовского района Павел Артеев

Депутат думы Югорска Антон Пантин до этого поста также обращался к жителям с просьбой найти свидетелей ДТП с целью восстановления хронологии событий. Чиновник сообщил, что автомобиль Hyundai съехал в кювет. Потом очевидцы позвонили сотрудникам ГИБДД.

Сотрудники приехали к авто и просили водителя выйти, но он не соглашался. Также его попросили пройти медицинское освидетельствование, но и этого мужчина не выполнил. Был составлен протокол. Водитель отказался подписывать документы.

«В связи с тем, что не могу утверждать, я использовал в публикации все возможные маркеры, обозначающие субъективное мнение. Это сделано для некоторых представителей правоохранительных органов, чтобы лишний раз не перевозбуждались», - написал депутат думы Югорска Антон Пантин

Антон Пантин гарантировал анонимность и просил свидетелей прислать фото и видео данного инцидента. В прошлом сообщении он еще не указал, что является тем самым водителем Hyundai.

В ночь на 28 ноября на 40-м километре МКАД на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием грузового автомобиля.