На 40-м километре МКАД в ДТП грузовик лишился кабины и перегородил четыре из пяти полос

Инцидент произошел на 40-м километре МКАД на юго-западе Москвы. Как сообщает в соцсетях столичный Дептранс, большегруз резко занесло на скользкой дороге. В итоге фура врезалась в отбойник, потеряла кабину и заблокировала четыре полосы из пяти.

«На внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по одной полосе из пяти», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время движение по МКАД практически заблокировано. О пострадавших в результате автоаварии не сообщается.

Ранее сообщалось, что пешеход погиб под колесами автомобиля на Дмитровском шоссе в Подмосковье.