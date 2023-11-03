«Ведь это бред»: Красноярцы настаивают на невиновности депутата Глискова

1 ноября стало известно о задержании депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова. Чиновника обвиняют в получении взяток в особо крупном размере в период с 2016 по 2017 год. Жители оставляли в социальных сетях много комментариев о том, что депутат не может быть виновным. Теперь красноярцы пишут губернатору региона Михаилу Котюкову, сообщает prmira.ru .

На странице губернатора под постами на разные темы жители Красноярска пишут сообщения с призывом освободить депутата Александра Глискова или внимательно разобраться в причинах задержания.

«За что Глискова арестовали? Ведь это бред! Михаил Михайлович, пора в крае провести проверку всех органов. Глисков не виновен, и весь край это понимает!».

«Здравствуйте, а что за спешка с судом по поводу Глискова Александра Александровича? Кому-то стал очень неугоден?»

«Что происходит в крае? Почему арестован Александр Глисков?»

«Глисков — самый порядочный депутат, который реально помогает людям. Но, видимо, такие неугодны нашей власти, которая говорит, что все для людей, а на самом деле людям и обращаться не к кому».

Люди рассказывают, что депутат Глисков не раз помогал им в решении конфликтных ситуаций. Некоторые считают, что чиновник не может быть замешанным во взяточничестве. Просто правящая политическая сила хочет ликвидировать достойного конкурента из другой партии.

«Проспект Мира» получил эксклюзивный комментарий от аппарата губернатора. Александру Глискову могут выписать штраф, сумма которого предположительно составит до пяти миллионов рублей или же в размере стократной суммы взятки. Также чиновнику могут либо запретить работать в сфере политики, либо привлекут к ответственности другим способом - пребывание в колонии. Минимальный срок - 8 лет. Максимальный - 15.

Новость о задержании сразу вызвала негодование жителей. Руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий опровергает причастность однопартийца к преступлению. Перед принятием Глискова в ряды фракции проводилась тщательная проверка. Спустя семь лет появились данные о взятке. Также глава ЛДПР считает заключение депутата в СИЗО неоправданной мерой.