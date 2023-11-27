«Москва - еще не точка»: Эксперт рассказал, в какой регион РФ перемещается циклон из Крыма

Циклон, который стал причиной бедствия для некоторых районов Крыма, переместится в Центральный федеральный округ. Таким прогнозом поделился руководитель Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин, сообщает newizv.ru .

Руководитель Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин рассказал, что мощный циклон не стал новостью для глав администраций. Специалисты знали о его приближении. Еще в пятницу, 24 ноября, информацию предоставили во все регионы. Прогнозы оказались точными.

«Такой циклон «накрывает» раз в 30 лет, он сопровождается низким атмосферным давлением и ураганным ветром.», - рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин

Причина мощного циклона в том, что еще в ноябре воды Средиземного и Черного морей были теплыми, а вот на территории остальной части Европы уже преобладали холодные воздушные массы. Контраст температур стал причиной стихийного бедствия для ряда городов России.

Циклон принес в Москву метель, но на этом он не остановится, а переместится в другие города России.

«Циклон смещается, Москва — это еще не точка. Сегодня основные осадки переместятся в Тверскую область.», - рассказал «Новым Известиям» руководитель Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин

В ближайшие дни ухудшение погодных условий ожидается в Ленинградской области, а также в городах Костроме и Пскове.

«В Центральном федеральном округе похолодает, температура опустится до минус 11 градусов. Но ближе к концу недели снова начнется снегопад, хотя и не такой, как сегодня в Москве.», - рассказал Юрий Варакин

Эксперт рассказал, что циклон прошел не только по территории Крыма, но также Ростовской области и в новых регионах. В Ростовской области к вечеру ожидается стабилизация погодных условий, но нанесенный ущерб уже большой: на трассе перевернулась фура, а в Шахтах ураганный ветер снес крышу с дома.

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