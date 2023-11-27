«Москва - еще не точка»: Эксперт рассказал, в какой регион РФ перемещается циклон из Крыма
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Циклон, который стал причиной бедствия для некоторых районов Крыма, переместится в Центральный федеральный округ. Таким прогнозом поделился руководитель Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин, сообщает newizv.ru.
Руководитель Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин рассказал, что мощный циклон не стал новостью для глав администраций. Специалисты знали о его приближении. Еще в пятницу, 24 ноября, информацию предоставили во все регионы. Прогнозы оказались точными.
«Такой циклон «накрывает» раз в 30 лет, он сопровождается низким атмосферным давлением и ураганным ветром.», - рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин
Причина мощного циклона в том, что еще в ноябре воды Средиземного и Черного морей были теплыми, а вот на территории остальной части Европы уже преобладали холодные воздушные массы. Контраст температур стал причиной стихийного бедствия для ряда городов России.
Циклон принес в Москву метель, но на этом он не остановится, а переместится в другие города России.
«Циклон смещается, Москва — это еще не точка. Сегодня основные осадки переместятся в Тверскую область.», - рассказал «Новым Известиям» руководитель Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин
В ближайшие дни ухудшение погодных условий ожидается в Ленинградской области, а также в городах Костроме и Пскове.
«В Центральном федеральном округе похолодает, температура опустится до минус 11 градусов. Но ближе к концу недели снова начнется снегопад, хотя и не такой, как сегодня в Москве.», - рассказал Юрий Варакин
Эксперт рассказал, что циклон прошел не только по территории Крыма, но также Ростовской области и в новых регионах. В Ростовской области к вечеру ожидается стабилизация погодных условий, но нанесенный ущерб уже большой: на трассе перевернулась фура, а в Шахтах ураганный ветер снес крышу с дома.
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