Ведущая «Давай поженимся» рассказала о переписке с Майклом Джексоном

Ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, что в молодости была знакома с поп-королем Майклом Джексоном, сообщило интернет-издание «Абзац».

Ведущая Сябитова рассказала, что в молодые годы активно занималась благотворительной деятельностью. Она отметила, что жила в малоимущей семье. Когда появилась возможность, решила помогать таким же семьям. Майкл Джексон узнал о такой инициативе и решил помогать российским детям.

По словам ведущей, благотворительный фонд поп-короля направлял денежные средства. В обязанности Розы Сябитовой входил контроль финансовых операций. Ведущая вела отчеты, общалась как с легендарным певцом, так и его представителями. Сваха отметила, что личной встречи с Джексоном не было. Однако у нее сформировалось приятное мнение о нем во время дистанционного сотрудничества.

«Очень приятный и добрый был человек», – поделилась она.

По информации издания, ведущая и сейчас занимается общественно-благотворительной деятельностью. Она помогает одной организации, которая поддерживает семьи с недоношенными детьми. Кроме того, Сябитова учредила фонд помощи детям. Ранее сваха возглавляла ивент-агентство, которое организовывало детские мероприятия, в том числе новогодние утренники. Из-за отсутствия спонсоров агентство прекратило деятельность.

Ранее сообщалось, что носок Майкла Джексона продали на аукционе за €6,2 тыс.