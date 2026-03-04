Великий пост с изюминкой: два старинных рецепта, которые сделают меню королевским

Два старинных рецепта первого и второго блюда — чечевичная похлебка и кундюмы — помогут разнообразить постное меню Великого поста, сообщил newstracker.ru. Корреспондент приготовил каждое из них и поделился лайфхаками.

Для приготовления чечевичной похлебки понадобятся простые продукты: два литра воды, стакан чечевицы, одна луковица, морковь, корень петрушки или ее стебли с зеленью, пара лавровых листьев, несколько горошин душистого перца, два-три зубчика чеснока и чабер. Последний при желании можно заменить тимьяном или орегано.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью ]

Чечевицу сначала тщательно промывают, а затем заливают холодной водой. Кастрюлю с подсоленной водой ставят на средний огонь и засыпают крупу. Как только вода закипит, добавляют морковь, нарезанную кружочками. Варят до мягкости, после чего закладывают мелко нарезанный лук, лавровый лист и перец горошком (в конце лучше убрать). Огонь уменьшают до минимума и оставляют томиться еще минут на десять. В самом конце кладут чеснок (можно прямо в шелухе), чайную ложку орегано и измельченную петрушку.

«Похлебку можно считать базовым постным „нутриентным балансом“: белок, клетчатка и микроэлементы. Если добавить немного нерафинированного масла и лимонный сок или цедру цитрусовых, улучшится усвоение железа», — оценила полезность блюда нутрициолог Анастасия Мальцева.

Кундюмы, или кундюбки, — древнерусское блюдо, известное с XVI века. Это своего рода постные пельмени с грибно-гречневой начинкой, которые сначала запекают, а затем томят в бульоне. Для теста нужно смешать 4 ложки масла с кипятком (чуть меньше стакана), всыпать два стакана муки, быстро замесить. Для начинки отварить грибы, сварить гречку, лук обжарить, все соединить.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью ]

Из теста предстоит раскатать пласт, нарезать квадратами, выложить начинку, защипнуть края, смочив водой. Кундюмы выложить на противень, сбрызнуть маслом и выпекать 10–15 минут при 200°C. Грибной отвар процедить, добавить специи и чеснок в шелухе, довести до кипения. Залить им кундюмы в горшочке и томить в духовке еще 15–20 минут, поливая сверху. Подавать с зеленью.

«(Кундюмы. — Прим. ред.) по сути — традиционное, физиологично спроектированное постное блюдо, которое дает насыщение и не перегружает пищеварение. Можно добавить ложку квашеной капусты для помощи желудочно-кишечному тракту», — резюмирует нутрициолог Мальцева.

