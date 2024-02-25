Венгерская оппозиция вышла на митинг перед зданием правительства в Будапеште

В Будапеште перед зданием парламента в воскресенье, 25 февраля, проходит митинг, инициатором которого выступила венгерская оппозиционная сила, сообщили РИА Новости .

Главное требование протестующих — проведение прямых президентских выборов. В акции протеста принимает участие не более тысячи человек. У них в руках различные флаги, в числе которых и флаг Украины. Люди также держат плакаты с критикой в адрес действующего правительства. На некоторых флагах изображены логотипы оппозиционных партий. Из толпы слышно, что люди скандируют еще одно требование — отстранить от занимаемой должности премьер-министра страны Виктора Орбана.

На площади присутствуют представители СМИ (проправительственные и оппозиционные), сотрудники правоохранительных органов. Через час после начала акции протеста начался дождь. Корреспондент РИА Новости отметил, что некоторые люди покинули площадь.

К протестующим обращался мэр Будапешта Гергей Карачонь. Также со сцены выступили представители четырех оппозиционных партий. На заседании парламента 26 февраля планируется обсуждение предстоящих выборов президента Венгрии и рассмотрение прошения действующего президента Каталины Новак об отставке. Что стало причиной решения Новак об отставке, мы сообщали ранее.