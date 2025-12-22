Вера в Деда Мороза — не просто сказка, а важный этап в развитии ребенка

Доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук Ольга Юрьева высказала мнение, что вера в Деда Мороза — важный этап в развитии ребенка. У него формируется понимание, что раз он получает подарки, значит, он хороший.

По мнению эксперта, вера в волшебника формирует положительное отношение к себе, укрепляет ощущение собственной ценности.

«Это становится фундаментом позитивного отношения к себе, формирует здоровую самооценку и способствует психологическому благополучию в будущем», — рассказала эксперт Юрьева.

Ассистент кафедры «Философия и право» ПНИПУ и клинический психолог Михаил Сухогузов рассказал, что в российских семьях история Деда Мороза передается из поколения в поколение. В каждой семье есть свои традиции. Члены семьи переживают вместе определенные эмоции. Родители позволяют детям обретать приятные воспоминания, проявляют заботу и любовь.

«Это важно для всех членов семьи, вне зависимости от их роли», — отметил Михаил Сухогузов.

По мнению экспертов, в возрасте около пяти лет ребенок наиболее активно интересуется историей появления Деда Мороза. Стоит позволить ему поверить в сказку. Рассказать правду рекомендовано в возрасте до 9–10 лет, когда критическое мышление начинает свое формирование.

