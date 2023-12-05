В центре Владивостока губернатор Приморья Олег Кожемяко пообещал построить детский сад. Реализовать планы не удалось, потому что земельный участок принадлежит частному лицу. Ситуацией воспользовались китайские предприниматели, которые заявили о намерении возвести многоэтажные дома. В итоге несколько лет шли судебные разбирательства, сообщает vostokmedia.com .

Верховный суд РФ поставил точку в конфликтной ситуации. Компании из Китая запретили строить дома. Иск подавала местная администрация, которая выступала против по таким причинам: увеличилась бы нагрузка на дорогу, а места для парковки не осталось бы. Возможно, теперь в центре города все же появится новый современный детский сад.

Журналисты «Восток-Медиа» в своих журналистских расследованиях рассказывали, что китайская компания «Судеко» близка к хабаровскому предпринимателю Антону Изотову. В суде выяснилось, что многие заявления представителей китайской фирмы оказались ложными: у них не было необходимых документов для начала строительства.

«Также своим расследованием журналисты «Восток-Медиа» наглядно продемонстрировали связь компании «Судеко» с королем подпольного мира Макао Элвином Чау, который держал под контролем не только часть игрового мира Поднебесной, но и владел приморским казино Tigre de Cristal.», - сообщает vostokmedia.com.

Стоит отметить, что проблем со строительством многоэтажных домов в городе нет.