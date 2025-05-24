Верил в возвращение к жизни после смерти: писатель-фантаст Никитин просил о криоконсервации

Тело писателя-фантаста Юрия Никитина подвергнут криоконсервации, сообщил сайт aif.ru. По информации издания, с такой просьбой при жизни обращался сам писатель.

Криоконсервация — процедура, которая позволяет сохранить биологический материал усопшего путем воздействия низких температур. По данным издания, писатель просил о проведении процедуры, потому что верил в развитие медицинских технологий. Юрий Никитин предполагал, что в будущем он сможет вернуться к жизни.

По данным издания, в последний раз писатель выходил на связь с поклонниками творчества в соцсети в среду, 21 мая. Со своими подписчиками он поделился подробностями о том, как прошла операция на ноге. В пятницу, 23 мая, писатель ушел из жизни на 86-м году жизни. Юрий Никитин тяжело болел длительное время.

По информации издания, многие произведения писателя обрели признание читателей. Свои работы он писал в разных жанрах: научной фантастики, исторического романа и славянского фэнтези. Произведения советского и российского писателя были отмечены высокими литературными премиями.

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