На Кунцевском кладбище прошли похороны заслуженной артистки РФ Нины Гребешковой

На Кунцевском кладбище в Москве прошли похороны известной артистки Нины Гребешковой. Ее похоронили рядом с мужем, режиссером Леонидом Гайдаем. Об этом сообщило издание МК.RU.

Семья умершей артистки решила, что церемония прощания и похорон будет проходить в камерной обстановке, на нее был приглашен очень тесный круг знакомых и близких. Среди тех, кто присутствовал на похоронах, была дочь Гребешковой Оксана Гайдай, а также внучка Ольга Худякова. Из числа близких журналисты отметили писателя Аркадия Инина и артистку Дарью Мороз. Киностудия «Мосфильм» прислала траурный венок. Похороны проходили на Кунцевском кладбище в Москве рядом с могилой ее супруга, режиссера Леонида Гайдая.

Гребешкова умерла в возрасте 94 года. За свою творческую карьеру она снялась более чем в 130 фильмах. В их числе такие известные ленты как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Не может быть!». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет ушла из жизни народная артистка России Ольга Широкова. За свою карьеру актриса исполнила яркие роли в спектаклях «Стеклянный зверинец», «Танго бабочки», «Старомодная комедия», «Вишневый сад», «Волки и овцы» и других. В 1999-м она получила звание заслуженной артистки России, а в 2007-м — звание народной артистки.