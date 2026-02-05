«Вернем переплату за отопление»: как аферисты охотятся за данными жителей Подмосковья

Жители Дмитровского округа получают сообщения от мошенников, которые представляются управляющими компаниями. Аферисты предлагают вернуть горожанам «переплату за отопление», сообщил REGIONS. Министерство строительства и ЖКХ РФ проинформировали о правилах общения с клиентами представителей настоящих УК.

Злоумышленники связываются с россиянами через мессенджеры. Они указывают конкретную сумму, которую якобы собираются вернуть клиентам по причине переплаты за отопление. Пользователю предложено перейти по ссылке, чтобы оформить выплату. Министерство строительства и ЖКХ РФ предупредило, что мошенники преследуют единственную цель — получить доступ к персональным данным, кодам из SMS и (или) банковским реквизитам.

«Злоумышленники маскируются под управляющие организации и рассылают собственникам сообщения с предложением вернуть переплату за отопление», — сообщило Министерство строительства и ЖКХ РФ.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что настоящие УК и ресурсоснабжающие компании никогда не возвращают деньги напрямую. После проведения перерасчета сумма автоматически вычитается из следующих платежей. Дополнительных мер не предусмотрено.

Минстрой отметил, что пожилые граждане находятся в зоне риска мошеннических атак. Родным и соседям рекомендовано разъяснить людям преклонного возраста важность игнорирования подобных смс. Любую информацию важно находить на официальных порталах: в личном кабинете на сайте управляющей компании или портале «Госуслуги Дом». Возможно также личное общение с сотрудником УК в офисе компании.

