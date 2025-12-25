Весь город увидел клубы дыма: спасатели назвали причину пожара в магазине бытовых товаров

В среду, 24 декабря, жители Новокузнецка обсуждали масштабный пожар в городе: дым был виден из всех районов. Люди снимали клубы дыма из окон квартир. Очевидцы публиковали не менее резонансные снимки. Выяснилось, что именно произошло в городе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В телеграм-канале МЧС Кузбасса появилась официальная информация. Корреспондент обратил внимание, что фото с кадрами устраненного пожара были сделаны в темное время суток. Предположительно, на ликвидацию огня понадобился не один час. Пожар охватил 200 кв. м.

По данным ведомства, возгорание заметили в помещении бытовых и хозяйственных товаров. Спасатели оказали помощь одному человеку. Четыре человека смогли эвакуироваться самостоятельно. В результате пожара никто не пострадал. На место происшествия прибыли 35 специалистов. В их распоряжении оказались семь единиц техники.

«Предварительной причиной пожара в Новокузнецке стало нарушение правил технической эксплуатации электрического оборудования (кроме отопительного)», — указано в сообщении ведомства.

Специалисты призвали соблюдать правила безопасности: содержать в исправности газовое, печное и электрооборудование и не хранить легковоспламеняющиеся вещества рядом с источниками огня.

Ранее сообщалось, что пожар в многоквартирном доме привел к шести пострадавшим.