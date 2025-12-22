Пожар в многоквартирном доме привел к шести пострадавшим, включая детей

В райцентре Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО произошла серьезная бытовая трагедия. 22 декабря пожар в жилом доме привел к массовым пострадавшим: госпитализированы шесть человек, включая трех несовершеннолетних. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , следователи начали проверку после ЧП.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ЯНАО. Среди них — дети в возрасте от 10 до 17 лет, а также мужчина 1988 года рождения и женщина 1949 года рождения.

Пуровский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку для установления всех обстоятельств. Для определения точной причины возгорания и локализации очага уже назначена пожарно-техническая экспертиза.

