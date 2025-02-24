«Весь коньяк там оставили»: нижегородцы рассказали о своем спасении из горящего дома

Нижегородцы рассказали, как во время пожара смогли выбраться из дома, который арендовали для празднования дня рождения, сообщил newsnn.ru.

По данным издания, компания молодых людей арендовала дом в селе Большая Ельня Кстовского округа, чтобы отпраздновать день рождения. Пожар в здании произошел вечером 21 февраля. Молодые люди рассказали, что пламя распространялось очень быстро. Они самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Забрать все свои вещи молодые люди не смогли. Для этого не было достаточного количества времени.

«Выбежать успели, весь коньяк там оставили», — рассказал один из нижегородцев.

По информации издания, на место происшествия прибыли спасатели. Они ликвидировали возгорание, однако огонь уничтожил дом на площади 150 кв. м. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В распоряжении NewsNN есть видео пожара. На нем видно, что пламя охватило весь дом. Над зданием клубился дым.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в кальянной Мята Lounge в Москве перед открытием.