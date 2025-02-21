Пожар вспыхнул в кальянной Мята Lounge в Москве перед открытием

В Москве произошло возгорание в кальянной Мята Lounge, сообщили в телеграм-канале SHOT. Пожар вспыхнул в заведении, расположенном на Нижней Красносельской улице.

Все сотрудники были экстренно эвакуированы на свежий воздух. К моменту возгорания заведение только готовилось к открытию, поэтому посетителей внутри не оказалось. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте происшествия работают службы экстренной помощи.

Ранее сообщалось, что в Жуковском районе Калужской области вечером 20 февраля произошел пожар на складе, где хранилось вторсырье.