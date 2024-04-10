«Весь мир желает нам зла»: актер Князев уверен, что Россия выдержит все нападки Запада

Народный артист России, актер и режиссер Евгений Князев считает, что Запад желает России зла, но крепкая и умная нация обязательно выдержит все нападки, пишет интернет-издание «Абзац» .

Актер рассказал, что плохие отношения сложились не только между Россией и Украиной. Кажется, что большая часть мира ждет проигрыша России и ее унижения.

«Весь мир желает нам зла. Они желают, чтобы мы были уничтожены», — рассказал народный артист России, актер и режиссер Евгений Князев.

Артист отметил, что лично он не реагирует ни на какие манипуляции Запада. Он живет в России и любит свою страну. Актер заинтересован в ее победе, тем более что для этого есть большой потенциал.

«Нам оттуда говорят: «Будем воевать. И мы желаем вам зла. Мы хотим вас убить». Я не хочу, чтобы убивали нас, русских. Я хочу, чтобы нация была. Она сильная, умная, крепкая», – заключил он.

Говоря о профессиональной деятельности, Евгений Князев призвал молодых актеров и людей молодого поколения читать художественную литературу. Многие произведения мотивируют людей задумываться о смысле жизни, о роли в ней Бога.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Путин встретился с режиссером Эмиром Кустурицей.