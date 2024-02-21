Весенне-летняя аллергия: способы лечения

В первую очередь человеку необходимо обратиться в больницу. Доктор определит, точно ли реакция вызвана аллергией. Также назначит тест, который поможет выявить группу аллергена. После выбирают один из методов:

элиминация;

медикаментозное лечение;

иммунотерапия аллергенами.

Элиминация — это исключение контакта с аллергеном. Такая возможность есть не всегда, если растение цветет на улице и приходится выходить из дома. Применение медикаментозных средств допустимо после консультации с доктором. Специфическая иммунотерапия — это метод, направленный на постепенное введение аллергена в организм человека до того момента, пока начнется активный период проявления симптомов. Ранее инъекции делали в больницах. Теперь появились препараты в виде таблеток, которые можно рассасывать.

Ранее иммунолог Наталья Морозова рассказала, как аллергикам готовиться к весне.