Весенне-летняя аллергия: способы лечения
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Зима подходит к завершению. Скоро начнут цвести различные растения. Некоторые россияне с волнением ожидают этого периода из-за аллергической реакции, которая сопровождается чиханием, зудом, насморком. Медики предлагают различые способы устранения проблемы, сообщает novostivolgograda.ru.
В первую очередь человеку необходимо обратиться в больницу. Доктор определит, точно ли реакция вызвана аллергией. Также назначит тест, который поможет выявить группу аллергена. После выбирают один из методов:
- элиминация;
- медикаментозное лечение;
- иммунотерапия аллергенами.
Элиминация — это исключение контакта с аллергеном. Такая возможность есть не всегда, если растение цветет на улице и приходится выходить из дома. Применение медикаментозных средств допустимо после консультации с доктором. Специфическая иммунотерапия — это метод, направленный на постепенное введение аллергена в организм человека до того момента, пока начнется активный период проявления симптомов. Ранее инъекции делали в больницах. Теперь появились препараты в виде таблеток, которые можно рассасывать.
Ранее иммунолог Наталья Морозова рассказала, как аллергикам готовиться к весне.