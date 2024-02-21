Весенне-летняя аллергия: способы лечения

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Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Зима подходит к завершению. Скоро начнут цвести различные растения. Некоторые россияне с волнением ожидают этого периода из-за аллергической реакции, которая сопровождается чиханием, зудом, насморком. Медики предлагают различые способы устранения проблемы, сообщает novostivolgograda.ru.

В первую очередь человеку необходимо обратиться в больницу. Доктор определит, точно ли реакция вызвана аллергией. Также назначит тест, который поможет выявить группу аллергена. После выбирают один из методов:

  • элиминация;
  • медикаментозное лечение;
  • иммунотерапия аллергенами.

Элиминация — это исключение контакта с аллергеном. Такая возможность есть не всегда, если растение цветет на улице и приходится выходить из дома. Применение медикаментозных средств допустимо после консультации с доктором. Специфическая иммунотерапия — это метод, направленный на постепенное введение аллергена в организм человека до того момента, пока начнется активный период проявления симптомов. Ранее инъекции делали в больницах. Теперь появились препараты в виде таблеток, которые можно рассасывать.

Ранее иммунолог Наталья Морозова рассказала, как аллергикам готовиться к весне.

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