Весенний «вирусный коктейль»: какие инфекции сойдутся в одной точке и как подготовить иммунитет

Врач-эксперт Цифровой Клиники ВСК Марина Комолова предупредила россиян, что весенний период 2026 года будет характеризоваться сочетанием нескольких групп инфекций, сообщил 56orb.ru.

По мнению эксперта, ослабление приобретенного ранее иммунитета приведет к распространению по России нескольких вариантов Омикрона. Особенно быстро можно заразиться в помещении, где находится много людей. Кроме разновидностей COVID-19, ожидаются сезонные ОРВИ и грипп. Вирусные заболевания традиционно распространятся при температурных перепадах.

«Мы видим „эволюционную гонку“ вируса SARS-CoV-2. Новые штаммы (KP.3) вытесняют предыдущие, становясь все более заразными, но, как правило, вызывая менее тяжелое течение заболевания у вакцинированных людей», — отмечает врач.

Эксперт спрогнозировала рост заболеваний энтеровирусами, в частности вирусом Коксаки. Инфекция преимущественно передается через грязные руки, воду и общие предметы. Заболевшие взрослые замечают в горле язвочки, которые путают с ангиной. В этом главная опасность болезни. У детей чаще всего на определенных частях тела появляется сыпь.

Врач Комолова советует для профилактики вакцинироваться (согласно рекомендованному графику), обратиться к доктору для контроля уровня витамина D, тщательно мыть руки, использовать антисептики и средства индивидуальной защиты, при возможности отказаться от мест массового скопления людей.

«Когда срочно нужен врач? Если вы заметили затрудненное дыхание, сильную боль в груди, спутанность сознания, высокую несбиваемую температуру или признаки сильного обезвоживания — немедленно обращайтесь за медицинской помощью», — подчеркивает специалист.

