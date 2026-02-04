Рак молодеет: почему регулярные обследования нужны даже тем, кто чувствует себя здоровым

Около 62% москвичей регулярно проходят комплексные медицинские обследования, включая диспансеризацию — это на 11 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Однако такой подход пока еще не стал привычкой для всех: 23% проверяют здоровье эпизодически, а 11% делали чек-ап всего однажды, свидетельствует данные исследования сервиса «СберСтрахование». Ко Всемирному дню борьбы с раком директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», как своевременная диагностика снижает риски развития онкологии и повышает шансы на успешное лечение.

«Важно помнить, что рак может развиваться в любом возрасте, не только у пожилых. При этом многие его виды на первых стадиях не вызывают подозрений и протекают бессимптомно. Именно поэтому регулярные обследования актуальны на всех этапах жизни, даже при хорошем самочувствии», — поделилась эксперт.

Как уточнила специалист, самый доступный способ вовремя проверить здоровье — диспансеризация по ОМС.

«В Москве она бесплатна и доступна всем взрослым: с 18 до 39 лет ее нужно проходить раз в три года, а с 40 лет — ежегодно. На время обследования работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной. Записаться на диспансеризацию можно через регистратуру поликлиники или городские электронные сервисы», — сказала она.

По ее словам, подготовка к прохождению, как правило, несложная: перед сдачей крови рекомендуется не есть 8-12 часов, а пить можно только воду. За пару дней до обследований стоит отказаться от интенсивных физических нагрузок.

«Процедура состоит из двух этапов. Сначала врач заполняет анкету, измеряет основные показатели и направляет на исследования — анализы крови, флюорографию и ЭКГ. По результатам оценивают общее состояние организма и решают, нужны ли дополнительные проверки», — поделилась эксперт.

Второй этап проводится по показаниям, с учетом пола и возраста пациента. Он включает более углубленные обследования и консультации специалистов, которые направлены на выявление серьезных заболеваний, включая онкологические. Как отметила эксперт, регулярные обследования помогают вовремя заметить серьезные изменения, начать лечение на ранней стадии и сохранить активную, полноценную жизнь на долгие годы.

«При выявлении заболевания жители Москвы могут бесплатно получить лечение в государственных поликлиниках. Кроме того, можно воспользоваться услугами частных клиник, особенно если работодатель предоставляет полисы ДМС», — заключила Харина.

