Весенняя хандра или серьезная депрессия? Психиатр объяснил, когда пора бить тревогу

Весеннее обострение депрессии — правда или миф? На вопрос ответил руководитель курса психиатрии Петр Лацплес, который поделился эффективными рекомендациями поддержания хорошего настроения в межсезонье, сообщил newsnn.ru.

Эксперт рассказал, что весеннее обострение депрессии, упадок сил и плохое настроение — это реальность, с которой сталкиваются многие люди из-за тесной связи психики с другими органами и процессами в организме. Психиатр Лацплес отметил, что весной люди могут страдать как от хандры, так и депрессии.

Эксперт советует при первых изменениях в самочувствии обратить внимание на привычный образ жизни. Рекомендовано хорошо высыпаться и питаться, прогуливаться и умеренно заниматься спортом. Можно обратиться к врачу, чтобы при необходимости он назначил курс витаминов и минералов. Если человек столкнулся просто с хандрой, то вскоре он ощутит прилив сил и хорошее настроение.

«Если сниженное настроение, апатия, нарушения сна и другие расстройства доставляют вам выраженный дискомфорт — необходимо обратиться к специалисту-психиатру, так как это может быть начальным проявлением достаточно серьезных психических заболеваний», — предупредил специалист.

Эксперт призвал не бояться психотерапевтов. Длительное снижение настроения, потеря интереса к жизни, мучительная тревога или стойкие нарушения сна — такие сигналы организма нельзя игнорировать, важно вовремя проконсультироваться с врачом, уверен Лацплес.

