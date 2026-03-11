Пермский педагог, дизайнер, основатель фонда и конкурса «Высокий сезон» Людмила Карнаухова оценила коллекции пермских дизайнеров, отметив их преимущества и недостатки, сообщил properm.ru. В преддверии весеннего сезона местные дизайнеры подготовили необычные наряды.

По мнению эксперта, одежда пермского дизайнера Ольги Величко понравится тем модницам, которые ценят неординарный стиль. Коллекция отличается авторским видением моды. В ней представлены элементы театральной одежды, которые гармонично сочетаются с повседневным стилем.

«Очень сильна в объеме и ярко чувствует образ», — отметила Людмила Карнаухова.

Основатель бренда дизайнерской одежды VORON.A.DESIGN Алексей Ворон, по мнению эксперта, представил более молодежную коллекцию. Его одежда подойдет в первую очередь модным молодым людям, которые отдают предпочтение черному цвету. Многие вещи очень креативные.

«Это определенная категория клиентов. И с ними Алексей успешен», — считает эксперт.

Основательница бренда FLOSMI Мария Кузнецова представляет коллекцию в городском повседневном стиле — шелковые майки, юбки, джинсы, удобные брюки, футболки и мягкие жилеты. Главная особенность — дизайнерские принты, считает эксперт.

В регионе также представлен еще один российский бренд. Под названием POLYTOPE, что в переводе означает «многогранник» и символизирует единство нескольких составляющих, объединились четыре дизайнерских марки: Ekaterina Loginenko, Galina Plohaya, Natasha Nagina и Feel Simple. Проект предлагает гостям эксклюзивные лимитированные коллекции, возможность бесплатной подгонки любой вещи по фигуре, а также доступ к архивным моделям брендов.

«„Политоп“ делают качественные вещи, и очень узнаваемые, — то, что можно увидеть в тенденциях, трендах. Но их продукция немножко выше „инстаграмного“* стиля, потому что они дают качество, девочки очень хорошо шьют, разбираются в тканях и фурнитурах», — отметила собеседница Properm.ru.

* Instagram принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России.