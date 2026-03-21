Синоптики рассказали о погоде на 21 марта в Московском регионе

В субботу, 21 марта, в Московском регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье в дневные часы температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Ночью ожидается понижение температуры до –7 градусов.

В Москве днем воздух прогреется до +10…+12 градусов, а в ночное время столбики термометров опустятся до –5.

Ветер будет менять направление с северо-западного на северный, его скорость составит 2–7 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне около 755 мм рт. ст.

