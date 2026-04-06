Весна обернулась зимой: циклон накрыл Приморский край снегопадом и гололедицей

В Приморском крае в период календарной весны уже установилась теплая погода. В ночь на 6 апреля ситуация резко изменилась: регион накрыл циклон, в результате которого в одних районах идет снегопад, в других — дождь, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, на большей части Приморского края идет снег. Одновременно в южных и западных районах он переходит в дождь. По мнению корреспондента издания, погода в регионе нестабильная.

«Обстановка, мягко говоря, не самая приятная», — указано в статье vostokmedia.com.

По данным издания, в Мельничном и Богуславке снег стремительно заметает улицы. В Покровке жители замерли в ожидании ливня, пока что с неба лишь моросит мелкий дождь. В Находке и Уссурийске «небо плачет» — дождь уже начался.

По информации издания, в Арсеньеве погода начинает стабилизироваться: сквозь тучи пробивается солнце. В Молодежном и Ивановке снежно. В Спасске-Дальнем, судя по сообщениям местных жителей, дождливо, и без зимних осадков тоже не обошлось.

По данным издания, в некоторых районах на дорогах наблюдается гололедица. Ситуацию усложняет мощный порывистый ветер, который ускоряет процесс оледенения дорог.

