Весна пришла: в Одинцове у храма Георгия Победоносца заметили первые подснежники

В Одинцове местные жители и гости заметили первые признаки наступившей весны — рядом с храмом Георгия Победоносца из-под земли показались нежные подснежники. Фотографии трогательных цветов практически сразу разлетелись по городским пабликам, вызвав бурю восторга у подписчиков, сообщил REGIONS.

Экологи напомнили, что некоторые разновидности подснежников — например, альпийский, складчатый или узколистный — находятся под охраной государства и внесены в Красную книгу России. Закон категорически запрещает срывать их, продавать или приобретать. За уничтожение редких растений предусмотрены серьезные санкции: обычные граждане могут заплатить штраф от 2 до 5 тыс. руб., а для компаний сумма взыскания достигает 1 млн руб.

Опытный садовод Надежда Сонина в интервью REGIONS успокоила желающих любоваться подснежниками у себя дома. По ее словам, вырастить их самостоятельно на дачном участке вполне реально. Главное — подойти к делу с умом и выбирать разрешенные сорта, такие как белоснежный подснежник, подснежник Элвиса или кавказский. Высаживать луковицы лучше всего в конце лета — начале осени, тогда следующей весной они порадуют своим цветением в числе первых.

«Подснежники — растения неприхотливые. Они любят солнечные места или легкую полутень. Полив им обычно не требуется, так как влаги от тающего снега вполне достаточно. Лишь в бесснежные зимы стоит немного подкормить их водой», — пояснила Сонина.

