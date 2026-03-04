Жители в панике, биолог — с улыбкой: в Балашихе сирень проснулась раньше времени

Жители микрорайона Заря в Балашихе стали свидетелями аномалии: сирень под окнами домов начала просыпаться на месяц раньше срока. Фото появились в местном телеграм-канале. Горожане обеспокоены природной аномалией. Разъяснения REGIONS дала биолог Екатерина Авсеева.

Обычно почки набухают лишь в апреле, но в этом году процесс запустился уже в первые дни марта. Фото «зеленого чуда» появились в местном телеграм-канале.

«У сиреней почки начали набухать. Весна совсем рядом», — комментируют авторы поста.

Горожан встревожила судьба будущего цветения: не убьют ли возвратные заморозки нежные почки и не останутся ли улицы без ароматной сирени в мае?

Специалист Екатерина Авсеева успокоила: набухание почек — это не старт активного роста, а всего лишь переход растения в режим готовности. Природа предусмотрела капризы весны. Смена тепла и холода заложена в природные циклы, и деревья имеют встроенные механизмы защиты. Мартовские морозы им не страшны. Сирень, как и положено, зацветет в мае, в привычные сроки.

«У многих растений в марте заканчивается период зимнего покоя, но они по-прежнему находятся в режиме ожидания подходящих температур для перехода к активной вегетации. Сирень в этом отношении — одно из первых растений. Уже в феврале–марте у них набухают почки. Некоторые из них при устойчивых температурах выше плюс 5 градусов даже начинают раскрываться, — рассказала REGIONS Авсеева.

Ранее сообщалось, что агроном Пуронен назвала сроки высаживания рассады в грунт в Подмосковье.