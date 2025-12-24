«Диверсионный фронт внутри страны»: военкор Сладков высказался о втором за неделю взрыве в Москве

Военный корреспондент Александр Сладков отреагировал на взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) в Москве. В своем телеграм-канале он выразил обеспокоенность ростом числа атак на представителей силовых структур в России.

По мнению Сладкова, за подобными инцидентами стоят спецслужбы Украины, Великобритании и США, которые пытаются открыть диверсионный фронт внутри страны.

Комментируя произошедшее на Елецкой улице, где несколько взрывов прогремело в ночь на 24 декабря, военкор затронул тему готовности различных ведомств к таким угрозам.

«Чекисты, уверен, смогут поднять свой прежний большой опыт борьбы с бандподпольем и применить его по всей России», — отметил Сладков.

Он выразил уверенность в силах Росгвардии, однако отметил, что МВД, по его мнению, может быть не готово к подобным вызовам из-за нехватки личного состава.

Отдельно военкор поставил вопрос о роли системы видеонаблюдения «Безопасный город». Он задался вопросом, как именно она работает.

Напомним, в результате срабатывания самодельного взрывного устройства под служебным автомобилем ДПС погибли двое молодых сотрудников — им было 24 и 25 лет. Также погиб мужчина, который активировал взрывное устройство.

Ранее стало известно о смерти пострадавшего в результате взрыва в Москве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.