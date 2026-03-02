«Весной едет крыша»: психиатр объяснила, почему затяжная зима реально меняет психику, а не просто портит настроение

Врач‑психиатр Полина Сотина высказала мнение, что затянувшаяся зима в марте приводит к реальному ухудшению состояния, на которое многие люди не обращают внимание. Специалист предупредила, что это не просто плохое настроение, сообщил muksun.fm.

Эксперт поделилась опытом. В начале весны многие россияне сталкиваются с одинаковыми проблемами, но в разных проявлениях. Они замечают, что просыпаются без сил, чаще чувствуют раздражение, быстро устают, становятся тревожными.

По мнению специалиста, в начале весны также проявляются проблемы со сном. Кто-то не может долго уснуть, другие часто просыпаются посреди ночи. Некоторые просыпаются слишком рано и больше не могут уснуть. Напряжение снять все сложнее: отдых и прогулки не помогают.

«Народ говорит, что весной просто „едет крыша“. Но это не фраза из соцсетей, это реальный физиологический процесс. Световой день в наших широтах влияет на уровень серотонина — гормона настроения. Когда светового дня мало и холод длится слишком долго, нервная система испытывает серьезный стресс», — объясняет врач.

Врач‑психиатр Сотина советует в начале весны чаще проводить время на свежем воздухе, неспешно прогуливаться, следить за качеством сна, общаться с близкими и не игнорировать легкие физические нагрузки. Специалист считает, что не стоит все сводить к плохому настроению. Важно своевременно обратиться к психиатру или психологу.

«Весной, особенно когда зима не уходит, у людей усиливаются тревожные и депрессивные симптомы. Хроническая усталость, внутреннее напряжение, раздражительность — такие признаки сейчас встречаются все чаще», — говорит Сотина.

Ранее психолог Селезнева назвала первые шаги при тревожных сигналах у ребенка.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.